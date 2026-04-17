País

Família e PJ procuram por “Dona Djey”, desaparecida na Cidade da Praia

PorDulcina Mendes,17 abr 2026 19:39

A Polícia Judiciária (PJ), através da Direcção Central de Investigação Criminal, informa que se encontra desaparecida, desde a tarde de quinta-feira, 16 de Abril, a senhora Maria do Rosário, de 75 anos, natural da ilha do Maio, conhecida por “Dona Djey”.

De acordo com as informações disponíveis, a desaparecida terá saído por volta das 17h30 da residência da filha, situada na zona de Cobom Petcheco, em Pensamento, na Cidade da Praia, com destino à casa de uma vizinha e familiar, na mesma zona, não tendo regressado desde então. 

A PJ informa que a senhora Maria do Rosário saiu de casa trajada com uma blusa de cor preta, saia verde, lenço de cor clara na cabeça, usava chinelos e óculos graduados. 

Os familiares, bastante preocupados, apelam a quem tenha qualquer informação sobre o seu paradeiro que contacte de imediato a Polícia Judiciária, através da linha de emergência 134 ou pelo número de telemóvel 5161804. 

“Toda a informação é importante para a localização da senhora Maria do Rosário”, frisa. 

A Polícia Judiciária apela ainda à colaboração de todos no sentido de ajudar a encontrar e reconduzir “Dona Djey” ao seio da sua família.

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Polícia Judiciária Cidade da Praia

Autoria:Dulcina Mendes,17 abr 2026 19:39

Editado porDulcina Mendes  em  17 abr 2026 19:51

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