Família e PJ procuram por “Dona Djey”, desaparecida na Cidade da Praia

A Polícia Judiciária (PJ), através da Direcção Central de Investigação Criminal, informa que se encontra desaparecida, desde a tarde de quinta-feira, 16 de Abril, a senhora Maria do Rosário, de 75 anos, natural da ilha do Maio, conhecida por “Dona Djey”.

De acordo com as informações disponíveis, a desaparecida terá saído por volta das 17h30 da residência da filha, situada na zona de Cobom Petcheco, em Pensamento, na Cidade da Praia, com destino à casa de uma vizinha e familiar, na mesma zona, não tendo regressado desde então.

A PJ informa que a senhora Maria do Rosário saiu de casa trajada com uma blusa de cor preta, saia verde, lenço de cor clara na cabeça, usava chinelos e óculos graduados.

Os familiares, bastante preocupados, apelam a quem tenha qualquer informação sobre o seu paradeiro que contacte de imediato a Polícia Judiciária, através da linha de emergência 134 ou pelo número de telemóvel 5161804.

“Toda a informação é importante para a localização da senhora Maria do Rosário”, frisa.

A Polícia Judiciária apela ainda à colaboração de todos no sentido de ajudar a encontrar e reconduzir “Dona Djey” ao seio da sua família.