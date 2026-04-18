Idosa desaparecida é encontrada sem vida na Cidade da Praia

A Polícia Judiciária (PJ), através da Direcção Central de Investigação Criminal, informa que, no seguimento do comunicado emitido na sexta-feira, 17, sobre o desaparecimento de uma cidadã de 75 anos, de nome Maria do Rosário, natural da ilha do Maio, a mesma foi encontrada sem vida na noite deste sábado, 18.

A Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP) informa que o Serviço de Emergência do Centro de Comando da Polícia Nacional, no início da noite de sábado, 18, recebeu um alerta sobre a presença de um corpo na localidade de Alto Simão Ribeiro. Após a confirmação, a Polícia Judiciária foi informada, tendo-se deslocado de imediato ao local elementos da PJ e do Corpo de Bombeiros da Praia, onde foi confirmada a existência de um óbito com características compatíveis com as da idosa desaparecida.

Segundo a PJ, nesta circunstância, foi feita de imediato a comunicação à família, informando que a senhora Maria do Rosário, conhecida por “Dona Djey”, desaparecida desde a tarde de 16 de abril, foi encontrada sem vida.

“De acordo com as diligências preliminares realizadas no terreno, o corpo foi encontrado com indícios de suicídio por enforcamento, situação que deverá ser confirmada pela autópsia a realizar nas próximas horas”, refere a instituição.

Para evitar alarminismo, a PJ informa que as primeiras diligências apontam para a hipótese de suicídio, estando, de momento, afastada a possibilidade de crime.

Recorde-se que, segundo os familiares, a idosa terá saído por volta das 17h30 da residência da filha, situada na zona de Cobom Petchéco, Pensamento, na Cidade da Praia, com destino à casa de uma vizinha e familiar, na mesma localidade, não tendo regressado.

A Polícia Judiciária endereça à família, amigos e conhecidos os mais sinceros sentimentos de pesar pelo sucedido.

A instituição agradece ainda todas as informações recebidas através da linha de emergência 134, as quais foram essenciais para a localização da senhora Maria do Rosário, infelizmente já sem vida.