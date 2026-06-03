​Prisão preventiva para suspeitos de roubo, homicídio e posse ilegal de armas na cidade da Praia

Quatro indivíduos do sexo masculino, com idades entre os 21 e os 23 anos, ficaram em prisão preventiva na sequência de duas operações da Polícia Nacional, que levaram à sua detenção por suspeitas de tentativa de roubo, homicídio e posse ilegal de armas. Entre os detidos encontra-se o segundo suspeito de um homicídio ocorrido no mês de Abril, na zona de Bela Vista, caso em que um jovem de 21 anos foi baleado mortalmente.

A Polícia Nacional (PN), através da Direcção Central de Investigação Criminal, informou que as detenções ocorreram nos dias 23 e 27 de Maio, no âmbito de investigações a crimes violentos registados na capital.

A primeira detenção teve lugar no dia 23 de Maio, em flagrante delito, quando três indivíduos terão tentado introduzir-se numa residência pertencente a uma cidadã estrangeira e num estabelecimento comercial num dos bairros da cidade da Praia. Na sequência da intervenção policial, foram apreendidos uma viatura e diversos objectos alegadamente destinados à prática de um crime previamente planeado.

De acordo com um comunicado da PN, a segunda operação ocorreu no dia 27 de Maio, no âmbito de diligências investigativas relacionadas com um homicídio ocorrido no mês de Abril, na zona de Bela Vista. Segundo a Polícia Nacional, o primeiro suspeito já se encontrava em prisão preventiva na Cadeia de São Martinho, após ter sido detido anteriormente.

O segundo suspeito, que se encontrava em fuga, foi localizado e detido na posse de uma arma de fogo proibida, quando alegadamente tentava fugir à abordagem policial.

Os quatro detidos foram presentes ao tribunal para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.