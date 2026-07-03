São Vicente: Prisão preventiva para suspeito de furtos e roubos em residências, estabelecimentos comerciais e instituições do Estado

​Um jovem de 20 anos ficou em prisão preventiva por suspeita da prática de vários furtos e roubos em residências, estabelecimentos comerciais e instituições do Estado, na ilha de São Vicente, informou hoje a Polícia Nacional (PN).

De acordo com uma nota da corporação, o suspeito foi detido em flagrante delito na madrugada de 29 de Junho, por volta da 01:10, na zona de Monte Sossego, junto ao cruzamento de Tibauta, quando alegadamente se preparava para cometer mais um furto numa residência.

"A detenção ocorreu na sequência de uma denúncia efectuada através do número de emergência por um cidadão, que comunicou ter visto três indivíduos escalarem um prédio e introduzirem-se num apartamento situado no primeiro andar", informou.

Segundo a Polícia Nacional, ao aperceberem-se da presença policial, os suspeitos colocaram-se em fuga. No entanto, um deles foi alcançado e detido, tendo sido apreendidos dois sacos que, alegadamente, seriam utilizados para transportar os objectos furtados.

No decurso das diligências, a polícia concluiu que os três indivíduos estariam envolvidos em mais quatro furtos em residências, dois na forma tentada e dois consumados.

Ainda segundo a mesma fonte, o detido possui antecedentes criminais, com mais de uma dezena de denúncias relacionadas com furtos e roubos em residências, estabelecimentos comerciais e instituições do Estado.

Durante a operação, a PN informou que foram recuperados diversos objectos alegadamente provenientes dos furtos, entre os quais quatro computadores portáteis, um televisor, duas baterias de automóvel, 16 quilogramas de cobre e 50 quilogramas de cabos de cobre.

Foram apreendidos ainda uma garrafa com detergente para lavar loiça, uma carteira contendo documentos e cartões bancários, uma pasta com material médico e documentos, uma extensão eléctrica, ferramentas e uma máquina de soldar.

Conforme a mesma fonte, o suspeito foi presente às autoridades judiciárias no dia 30 de Junho para o primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal aplicado a medida de coacção de prisão preventiva.