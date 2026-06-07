Arguida do processo Epicentro em prisão preventiva por alegada tentativa de introdução de droga na cadeia

​Uma arguida do processo Epicentro ficou em prisão preventiva após ter sido detida por alegadamente tentar introduzir droga na Cadeia Central de São Vicente durante uma visita, informou hoje uma fonte policial.

Segundo a mesma fonte, a jovem integra o grupo de arguidos envolvidos no processo Epicentro, investigação que levou ao desmantelamento de uma rede de tráfico de droga, associação criminosa e lavagem de capitais em São Vicente.

No âmbito desse processo, a arguida foi condenada a oito anos de prisão, tendo recorrido da decisão judicial e permanecido em liberdade enquanto aguardava a apreciação do recurso.

De acordo com a fonte policial, a detenção ocorreu esta semana em flagrante delito, quando a suspeita alegadamente tentava introduzir produto estupefaciente no estabelecimento prisional.

Presente ao Tribunal da Comarca de São Vicente para primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.