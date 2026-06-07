Arguida do processo Epicentro em prisão preventiva por alegada tentativa de introdução de droga na cadeia

Segundo a mesma fonte, a jovem integra o grupo de arguidos envolvidos no processo Epicentro, investigação que levou ao desmantelamento de uma rede de tráfico de droga, associação criminosa e lavagem de capitais em São Vicente.
No âmbito desse processo, a arguida foi condenada a oito anos de prisão, tendo recorrido da decisão judicial e permanecido em liberdade enquanto aguardava a apreciação do recurso.
De acordo com a fonte policial, a detenção ocorreu esta semana em flagrante delito, quando a suspeita alegadamente tentava introduzir produto estupefaciente no estabelecimento prisional.
Presente ao Tribunal da Comarca de São Vicente para primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.