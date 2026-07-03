Suspeito de furtos em residências e instituições do Estado em São Vicente fica em prisão preventiva

Um jovem de 20 anos ficou em prisão preventiva por suspeita de prática de furtos e roubos em residências, estabelecimentos comerciais e instituições do Estado na ilha de São Vicente.

Segundo informou hoje a Polícia Nacional,a detenção ocorreu na madrugada de 29 de Junho, por volta da 1h10, na zona de Monte Sossego/Cruzamento “Tibauta”, no momento em que o suspeito terá sido surpreendido na prática de um furto em residência.

A operação teve origem numa denúncia feita através do número de emergência, na qual um cidadão alertou para a presença de três indivíduos que, mediante escalamento, terão entrado num apartamento situado no primeiro andar de um edifício naquela localidade.

Conforme refere a mesma fonte, equipas policiais deslocaram-se de imediato ao local e, ao aperceberem-se da presença da autoridade, os suspeitos colocaram-se em fuga.

Um deles acabou por ser intercetado e detido no terreno. Na sua posse foram ainda encontrados dois sacos que, segundo a Polícia Nacional, seriam utilizados para transportar os objetos furtados.

Na sequência das diligências, as autoridades apuraram que o grupo terá estado envolvido em mais quatro furtos em residências, dos quais dois consumados e dois na forma tentada.

O indivíduo detido possui ainda um historial de várias denúncias anteriores, ultrapassando uma dezena, relacionadas com furtos e roubos em residências, estabelecimentos comerciais e instituições do Estado.

Durante a operação foram recuperados diversos objetos, incluindo quatro computadores portáteis, um televisor, duas baterias de automóvel, cerca de 16 quilos de cobre e 50 quilos de cabos de cobre, entre outros bens.

Foram também apreendidos artigos diversos, como ferramentas, uma máquina de solda, uma extensão elétrica, além de uma carteira com documentos pessoais e cartões bancários, e uma pasta contendo material médico.