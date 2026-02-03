Suspeito de furto qualificado em Paul, fica em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca de Paul colocou em prisão preventiva um homem de 37 anos suspeito de furto qualificado, ocorrido no fim do mês de Janeiro, num estabelecimento comercial (boutique), situado na cidade das Pombas.

Segundo comunicou hoje a Polícia Nacional, o homem é natural da ilha de Santo Antão e residente na Cidade das Pombas e foi detido no passado dia 2 no âmbito do cumprimento de um Mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido pela Procuradoria da República da Comarca do Paul.

Na sequência de uma denúncia apresentada na Esquadra da Polícia Nacional do Paul, foram desencadeadas diligências investigativas que permitiram identificar o suspeito, recuperar os bens e objectos subtraídos do referido estabelecimento comercial, avaliados em cerca de 450 mil escudos, bem como reunir os necessários elementos probatórios, e posteriormente remetidos ao Ministério Público.

O referido indivíduo é já conhecido das autoridades policiais locais, por possuir várias passagens pela Esquadra do Paul, sendo suspeito pela prática reiterada furtos naquela cidade nos últimos meses, conforme a mesma fonte.

O detido foi presente as autoridades judiciarias, e após a realização do primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca do Paul, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, ficando a aguardar os ulteriores trâmites do processuais na Cadeia Regional.

Foto: depositphotos