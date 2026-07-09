Homem detido com bens furtados em São Vicente fica em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca de São Vicente colocou em prisão preventiva um homem de 27 anos, natural da ilha de São Vicente e residente na Ribeirinha, após ter sido detido em flagrante na posse de bens alegadamente furtados de um estabelecimento comercial. As autoridades indicam que o suspeito terá ainda cometido, no mesmo dia, um furto em residência e um roubo na pessoa, além de possuir um historial de mais de uma dezena de denúncias por crimes da mesma natureza, informou hoje a Polícia Nacional (PN).

Segundo um comunicado da PN, o suspeito foi detido na noite de 30 de Junho, por volta das 21h50, depois de o Centro de Comando e Controlo da corporação o ter identificado, através das câmaras de videovigilância pública, a circular com um comportamento considerado suspeito enquanto transportava um saco, nas imediações da Escola Juvino Santos, na localidade de Ribeirinha.

Após o alerta emitido às equipas no terreno, uma patrulha deslocou-se ao local e encontrou o indivíduo ainda na posse do saco.

Conforme a mesma fonte, ao aperceber-se da presença policial, o suspeito refugiou-se no interior de uma residência. Com autorização da proprietária, os agentes entraram no imóvel, abordaram o homem e apuraram que os bens transportados tinham sido furtados, momentos antes, de um estabelecimento comercial.

Na sequência da detenção, a Polícia Nacional desenvolveu diligências que permitiram concluir que o suspeito terá praticado, no mesmo dia, um furto numa residência e um roubo na pessoa.

As investigações revelaram ainda que o indivíduo possui um historial criminal com mais de uma dezena de denúncias relacionadas com crimes da mesma natureza.

Durante a operação, foram recuperados vários objetos alegadamente provenientes de furtos, entre os quais rebarbadoras, berbequins, cobre, torneiras, louças, documentos pessoais e outros artigos.