Prisão preventiva para suspeito de abuso sexual de menor em Santa Catarina

O Tribunal da Comarca de Santa Catarina de Santiago decretou prisão preventiva a um homem de 50 anos, suspeito da prática de um crime de abuso sexual com penetração sobre uma criança de 12 anos, informou a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a PJ refere que a detenção ocorreu esta quarta-feira, 25, no concelho de Santa Catarina de Santiago, fora de flagrante delito, no âmbito de uma investigação conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Assomada.

Segundo a mesma fonte, a acção policial foi desencadeada após a recolha de indícios da prática do referido crime, tendo sido solicitado à Procuradoria da Comarca de Santa Catarina um mandado de detenção contra o suspeito, considerado o presumível autor material dos factos.

O mandado foi cumprido no início da tarde do mesmo dia, tendo o indivíduo sido posteriormente presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório.