Prisão preventiva para 12 indivíduos por formação de quadrilha e homicídio

A Polícia Nacional (PN) informou que, nos dias 24 e 25 de Abril, deteve 12 indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 17 e os 42 anos, pela prática dos crimes de formação de quadrilha, posse ilegal de armas e homicídio ocorrido no sábado passado, na localidade de Bela Vista, cidade da Praia.

A Polícia Nacional (PN) informou que, nos dias 24 e 25 de Abril, deteve 12 indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 17 e os 42 anos, pela prática dos crimes de formação de quadrilha, posse ilegal de armas e homicídio ocorrido no sábado passado, na localidade de Bela Vista, cidade da Praia.

De acordo com a PN, as detenções ocorreram no âmbito de investigações relacionadas com uma tentativa de assalto a uma casa de câmbio em Tira Chapéu, durante a qual um agente da Polícia Nacional foi atingido por um disparo de arma de fogo, bem como com um caso de homicídio.

Durante a operação, foram apreendidas 4 armas de fogo, 5 munições, 4 armas brancas e 1 motociclo.

Relativamente ao caso de homicídio na Bela Vista, três suspeitos foram detidos fora de flagrante delito, tendo sido aplicada a medida de prisão preventiva a um deles e a obrigação de apresentação periódica aos restantes.