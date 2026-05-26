Mulher encontrada com 13,6 quilos de cocaína fica em prisão preventiva

Segundo informou a PJ, a detenção ocorreu na tarde de domingo, 24, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga e de controlo de passageiros de voos internacionais.
A suspeita foi interceptada no momento em que desembarcava de um voo proveniente de Portugal, Lisboa, com escalas noutras proveniências, incluindo o Brasil.
Durante a operação, os inspectores apreenderam 130 pacotes de cocaína em pó, dissimulados no interior de uma mala, escondidos em pedaços de colcha.
De acordo com a PJ, após os testes preliminares e a pesagem efectuados, a droga apreendida apresentava um peso bruto total de 13.608 gramas, equivalente a cerca de 13,6 quilos.
A corporação acrescenta que a quantidade apreendida seria suficiente para abastecer o circuito ilícito com um elevado número de doses individuais de cocaína.
Presente ao Tribunal da Comarca de São Vicente para o primeiro interrogatório judicial, esta segunda-feira, 25, a arguida viu ser-lhe aplicada a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva.