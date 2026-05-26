Mulher encontrada com 13,6 quilos de cocaína fica em prisão preventiva

Uma mulher cabo-verdiana, de 32 anos, natural da ilha de Santiago, ficou em prisão preventiva após ter sido detida pela Polícia Judiciária (PJ) no Aeroporto Internacional Cesária Évora, em São Vicente, na posse de mais de 13 quilos de cocaína.

Segundo informou a PJ, a detenção ocorreu na tarde de domingo, 24, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga e de controlo de passageiros de voos internacionais.

A suspeita foi interceptada no momento em que desembarcava de um voo proveniente de Portugal, Lisboa, com escalas noutras proveniências, incluindo o Brasil.

Durante a operação, os inspectores apreenderam 130 pacotes de cocaína em pó, dissimulados no interior de uma mala, escondidos em pedaços de colcha.

De acordo com a PJ, após os testes preliminares e a pesagem efectuados, a droga apreendida apresentava um peso bruto total de 13.608 gramas, equivalente a cerca de 13,6 quilos.

A corporação acrescenta que a quantidade apreendida seria suficiente para abastecer o circuito ilícito com um elevado número de doses individuais de cocaína.

Presente ao Tribunal da Comarca de São Vicente para o primeiro interrogatório judicial, esta segunda-feira, 25, a arguida viu ser-lhe aplicada a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva.