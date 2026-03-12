Megaoperação da PJ na Praia resulta em 10 detidos e apreensão de drogas, armas e quase 290 mil escudos

Uma megaoperação da Polícia Judiciária (PJ) realizada no bairro do Meio de Achada Santo António, na cidade da Praia, resultou na detenção de dez pessoas e na apreensão 52 doses individuais de cocaína, cerca de 58 gramas de haxixem 220 gramas de cannabis, uma arma de fogo, armas brancas e 289.975 escudos em dinheiro.

Segundo informou a PJ, a operação foi conduzida pela Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC), através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), na tarde de sábado, 7, no âmbito do combate ao tráfico interno de droga.

Foram detidos em flagrante delito dez indivíduos, sete homens e três mulheres, com idades compreendidas entre os 19 e os 71 anos.

Todos são de nacionalidade cabo-verdiana e estão indiciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas de alto risco, detenção ilegal de arma e conversão e dissimulação de bens e valores, em coautoria.

A acção policial foi realizada no âmbito do cumprimento de oito mandados de busca e apreensão domiciliária, promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia, no quadro de investigações em curso naquele bairro.

Durante as diligências, os investigadores apreenderam, além da droga, produtos de corte utilizados na preparação de estupefacientes, bem como materiais usados no acondicionamento e consumo dessas substâncias.

Na posse dos suspeitos foram ainda encontradas armas, sendo uma pistola de calibre 6,35 milímetros, além de armas brancas, telemóveis, artefactos de prata e equipamentos electrónicos considerados relevantes para a investigação.

Relativamente ao dinheiro apreendido, a PJ indica que foi encontrado o montante de 289.975 escudos, entre outros objectos com interesse probatório.

Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial na segunda-feira, 9 de Março.

Após as audiências realizadas ao longo dos dias seguintes, o Tribunal da Comarca da Praia decretou, na tarde de quarta-feira, 11, a prisão preventiva para cinco homens e uma mulher.

Aos restantes arguidos foram aplicadas as medidas de coacção de obrigação de apresentação periódica às autoridades e interdição de saída do país.

No total, seis dos detidos aguardam os ulteriores trâmites processuais em prisão preventiva.