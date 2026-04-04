PJ desmantela três parcelas agrícolas com 413 kg de canábis em São Salvador do Mundo

A Polícia Judiciária, em colaboração com a Polícia Nacional, desmantelou três plantações de canábis, na madrugada deste sábado, 4, no concelho de São Salvador do Mundo, durante uma operação contra o tráfico de droga.

Segundo informou hoje a PJ, a operação, desencadeada no decurso de investigações em curso e prolongada durante a manhã de hoje, foi executada em cumprimento de mandados de busca solicitados ao Ministério Público pelo Departamento de Investigação Criminal de Assomada e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de Santa Catarina de Santiago.

No âmbito desta acção, as autoridades apreenderam e destruíram cerca de 413 quilos de canábis, distribuídos pelas três parcelas agrícolas, localizadas na localidade de Picos Acima, no referido concelho.

Segundo a PJ, do total de droga apreendida, 6,1 quilos já se encontravam prontos para distribuição e consumo.

Durante a operação, foi ainda apreendida uma viatura da marca Renault Duster, existindo suspeitas de que o seu proprietário esteja ligado à exploração das plantações ilegais.