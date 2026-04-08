Prisão preventiva para cinco arguidos detidos em operação da PJ na Praia

Cinco dos sete indivíduos detidos numa megaoperação da Polícia Judiciária, realizada no passado dia 2 no bairro de Achadinha, na cidade da Praia, ficaram em prisão preventiva por decisão do Tribunal da Comarca da Praia. Os restantes arguidos ficaram sujeitos a julgamento sumário e a apresentação periódica às autoridades.

Segundo informou a PJ, dos sete detidos, apenas um é do sexo feminino e têm idades compreendidas entre os 17 e os 37 anos. São suspeitos da prática, em coautoria, de crimes de tráfico de droga de alto risco e de conversão e dissimulação de bens e valores.

A operação, levada a cabo pela Direção Central de Investigação Criminal (DCIC), através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), culminou no desmantelamento de um laboratório improvisado de produção de estupefacientes, no bairro de Achadinha.

Durante a ação, foram apreendidas 186 doses individuais de derivados de cocaína, uma quantidade de cannabis, munições de calibre 9 milímetros, balanças de precisão, produtos de corte e materiais destinados ao acondicionamento e consumo de droga, além de dinheiro, telemóveis, equipamentos eletrónicos e artefactos em ouro e prata.