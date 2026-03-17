Número de ocorrências criminais registadas pela PN diminuiu 11,1% em 2025

O número total de ocorrências criminais registadas pela Polícia Nacional em 2025 fixou-se em 18.255, menos 2.269 participações do que no ano anterior, o que representa uma diminuição de 11,1%, segundo os dados de ocorrências criminais registadas pela instituição em 2025.

De acordo com a Polícia Nacional, a diminuição das ocorrências foi verificada em todas as ilhas, com excepção de São Nicolau, quando comparados os dados de 2025 com os de 2024.

Ao nível municipal, 17 dos 22 concelhos registaram igualmente uma redução do número de crimes.

Entre os principais centros urbanos, o concelho da Praia apresentou uma descida de 10,2% nas ocorrências criminais, enquanto São Vicente registou uma redução de 11,8%.

Em termos proporcionais, registou-se quedas mais acentuadas nos concelhos do Paul, Ribeira Grande, São Lourenço dos Órgãos, Santa Catarina do Fogo e Mosteiros, todos com reduções superiores a 20%.

No que respeita à tipologia criminal, verificou-se uma diminuição tanto dos crimes contra pessoas como dos crimes contra o património.

Conforme a PN, os crimes contra pessoas registaram uma redução de 13,3%, passando de 9.180 casos em 2024 para 7.961 em 2025, menos 1.219 ocorrências.

Entre estes, a Polícia Nacional evidencia a diminuição dos crimes de ameaça (-18,5%), das ofensas à integridade física (-18,4%), bem como das ocorrências de Violência Baseada no Género (-13%).

Também os crimes sexuais apresentaram recuos, tanto contra adultos (-10,6%) como contra crianças (-15,3%).

Já os homicídios voluntários consumados diminuíram 3,2%, correspondendo a menos um caso face ao ano anterior.

No que toca aos crimes contra o património, registou-se uma redução de 9,3%, totalizando 10.294 ocorrências, menos 1.050 do que em 2024. Entre estes, sobressaem as descidas nos furtos (-9,4%) e nos roubos (-5,1%).