Polícia Nacional detém 20 indivíduos na Praia

A Polícia Nacional deteve, entre os dias 10 e 13 de Junho, um total de 20 indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 17 e os 44 anos, por envolvimento em diversas actividades criminosas em vários bairros da cidade da Praia.

Segundo os dois comunicados emitidos pela PN, as detenções ocorreram nos bairros de Achadinha, Achada Eugénio Lima, Achadinha Pires, Terra Branca, Jamaica, Fazenda, Ponta D’Água, Castelão, Tira Chapéu e São Pedro. Todos os indivíduos detidos já eram referenciados pela Polícia por envolvimento em práticas delituosas anteriores.

No decurso destas acções, foram detidos quatro indivíduos por posse de armas de fogo de fabrico artesanal, também conhecidas como “boca bedjo”, acompanhadas de munições e estupefacientes, e mais dois por posse de armas de fogo. Outros quatro foram detidos por posse de armas brancas, sendo que três deles estavam igualmente envolvidos em crimes de tráfico de estupefacientes — cocaína e haxixe — e por ofensa à integridade física contra agentes da autoridade. Foi também detido um suspeito pela prática de furto, um por prática de exibicionismo, outro por condução ilegal e mais um por prática de Violência Baseada no Género (VBG). Cinco dos detidos participaram em conflitos e motins com arremessos de pedras em plena via pública.

A PN apreendeu ainda duas munições, uma faca “80” e outras armas brancas, além de seis embrulhos e duas porções de haxixe. Foi igualmente apreendido um conjunto de substâncias ilícitas que incluíam três bolsinhas com 37,5 gramas de cocaína e 26 doses individuais de haxixe, num total de 6,3 gramas, uma balança de precisão e dois sacos (pochetes) das marcas NIKE e JOY STAR que continham parte destes materiais. As autoridades confiscaram ainda a quantia de 45.620 escudos cabo-verdianos, além de outros 9.400 escudos em numerário.

Os 20 detidos foram presentes às autoridades judiciais para o primeiro interrogatório. Como resultado, três suspeitos ficaram em prisão preventiva — dois por posse de armas de fogo e um por crime semelhante cometido anteriormente. Três indivíduos envolvidos em crimes relacionados com estupefacientes e ofensa a agentes da autoridade foram libertados com a obrigação de apresentação periódica às autoridades. O mesmo regime foi aplicado a outros 11 indivíduos detidos em flagrante por diferentes infracções. Dois dos casos foram remetidos para julgamento sumário, incluindo o de um suspeito acusado de furto, com audiência marcada para a próxima segunda-feira.