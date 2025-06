Cinco detidos, armas e droga apreendidas em megaoperação “Capital Segura IV” na cidade da Praia

A Polícia Nacional deteve cinco indivíduos em flagrante delito e apreendeu armas brancas, drogas e viaturas durante a megaoperação “Capital Segura IV”. A acção incluiu também abordagens a mais de 600 pessoas, fiscalização rodoviária, controlo de estabelecimentos comerciais e verificação da situação de cidadãos estrangeiros.

A megaoperação “Capital Segura IV” foi levada a cabo no ultimo dia 19 de Junho, na cidade da Praia, e resultou na abordagem de 606 pessoas, das quais 525 foram submetidas à revista de segurança pessoal. Dez indivíduos foram conduzidos às esquadras para identificação e cinco foram detidos em flagrante delito, um por posse de estupefacientes, dois por condução ilegal e dois por posse de arma branca.

Foram apreendidas oito armas brancas, incluindo três navalhas, uma faca, três X-atos e um machim. A Polícia recolheu ainda vários embrulhos contendo canábis e haxixe, além de um par de luvas, uma máscara preta e uma quantia em dinheiro, suspeita de proveniência ilícita.

Referente a fiscalização rodoviária, foram fiscalizadas 205 viaturas, resultando na apreensão de 21 viaturas e um motociclo, encaminhados para o Parque Auto da PN. Foram aplicadas 17 coimas no valor total de 165.000 escudos e apreendidos 10 documentos como garantia de pagamento de coimas em atraso.

A operação abrangeu também a fiscalização de 21 estabelecimentos comerciais, de onde foram apreendidas sete garrafas de bebidas alcoólicas sem selo fiscal, 10 pacotes de refrigerantes e dois pacotes de produtos lácteos fora do prazo de validade.

No âmbito da fiscalização de estrangeiros, foram abordados 51 cidadãos. Entre eles, 22 tinham residência válida, sete possuíam nacionalidade cabo-verdiana adquirida, cinco tinham processos de nacionalidade em curso e 17 encontravam-se em situação irregular. Estes foram orientados a regularizar a permanência junto da Direcção de Estrangeiros e Fronteiras.

Os cinco detidos foram apresentados ao Tribunal para primeiro interrogatório, tendo-lhes sido aplicadas medidas de coação sob forma de julgamento sumário. A operação contou com o envolvimento de 114 efectivos, integrando agentes do Comando Regional de Santiago Sul e Maio, Direcção Central de Investigação Criminal, Unidades Especiais, Secção Fiscal, Polícia Marítima, Direcção de Estrangeiros e Fronteiras e o Centro de Comando e Controlo da Praia.

Ainda sobre actuação da PN, na ilha Brava uma outra operação da Polícia Nacional, realizada no contexto das festas de São João Baptista, no dia 20 de Junho, resultou na detenção de três indivíduos do sexo masculino, com idades entre os 21 e os 39 anos, por posse de haxixe. As acções decorreram em quatro barracas previamente identificadas como pontos de venda e consumo de droga, nas localidades de Nova Sintra e Campo Baixo, e foram executadas em cumprimento de mandados emitidos pelo Ministério Público.

Foram apreendidas cinco doses de “haxixe” e “padjinha” e 78.400 escudos, supostamente provenientes do tráfico de droga. Após o primeiro interrogatório judicial, dois dos detidos, naturais da Brava, ficaram em prisão preventiva. Ao terceiro, natural da ilha do Fogo, foi aplicada a medida de coação de proibição de saída da ilha, obrigação de apresentação semanal às autoridades e interdição de saída do país.

A Polícia Nacional reafirma o seu compromisso no combate ao tráfico de drogas e demais práticas ilícitas, apelando à colaboração activa da população na preservação da ordem e segurança públicas.