PJ detém nove pessoas na cidade da Praia; sete ficam em prisão preventiva

A Polícia Judiciária (PJ) realizou, nos dias 20 e 26 de Dezembro, duas operações distintas na cidade da Praia que resultaram na detenção de nove indivíduos, no âmbito de investigações relacionadas com crimes violentos e tráfico de estupefacientes. Em consequência das detenções, o Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para sete dos arguidos.

No dia 20 de Dezembro, a Direção Central de Investigação Criminal (DCIC) da PJ, através da Secção de Investigação de Crimes Patrimoniais (SICP), deteve seis indivíduos do sexo masculino, com idades entre os 17 e os 25 anos, no Bairro do Brasil, em Achada Santo António, cidade da Praia.

As detenções ocorreram no âmbito de uma megaoperação relacionada com investigações de crimes violentos ocorridos ao longo do presente ano, em particular naquele bairro. Os suspeitos estão fortemente indiciados da prática dos crimes de quadrilha ou bando, posse ilegal de armas de fogo, ameaças, ofensas à integridade física e crimes contra o património, nomeadamente roubos, praticados no município da Praia.

Segundo a PJ, as detenções resultam de um processo em que o Departamento Central de Acção Penal (DCAP) delegou competências à instituição. Na sequência de diligências da SICP, foram solicitados mandados de detenção fora de flagrante delito para os seis indivíduos identificados, bem como mandados de busca e apreensão domiciliária, emitidos pelo Tribunal da Comarca da Praia.

Durante as buscas, foram apreendidas munições, armas de fogo e outros elementos com interesse para a investigação. Os detidos, de nacionalidade cabo-verdiana, foram presentes às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal decretado prisão preventiva para cinco arguidos e a medida de apresentação periódica às autoridades policiais para o outro.

Três detidos em operação de combate ao tráfico de droga em Ponta d'Água

No dia 26, o DCIC, através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), realizou uma operação de combate ao tráfico de droga no bairro de Ponta d’Água, município da Praia, que culminou na detenção, em flagrante delito, de três indivíduos, dois do sexo masculino e um do sexo feminino, com idades entre os 30 e os 54 anos.

Os detidos encontram-se indiciados da prática, em co-autoria, de um crime de tráfico de drogas de alto risco e de um crime de conversão e dissimulação de bens e valores. A operação decorreu no âmbito do cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliária promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia, na sequência de diligências investigativas em curso.

No decurso da operação, a PJ apreendeu 38 doses individuais de cocaína, 40 doses individuais de haxixe, produtos de corte, uma balança de precisão e sacos de plástico utilizados no acondicionamento de estupefacientes. Foram ainda apreendidos diversos objectos com interesse probatório, designadamente dinheiro em moeda nacional e estrangeira, no montante de 142.399 escudos, além de 100 euros e 20 dólares, bem como telemóveis, relógios e artefactos em ouro.

Presentes a primeiro interrogatório judicial, o Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para os dois arguidos do sexo masculino e apresentação periódica às autoridades e interdição de saída do país para a arguida. Os dois homens encontram-se a aguardar os ulteriores trâmites processuais na Cadeia Civil de São Martinho.