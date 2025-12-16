PJ detém casal suspeito de tráfico de drogas e dissimulação de bens

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um casal na Praia por suspeita de tráfico de drogas e crimes de conversão e dissimulação de bens e valores, apreendendo 325 doses de cocaína, anunciou esta segunda-feira à noite aquela força policial.

Em comunicado, a PJ referiu que as operações foram realizadas, na sexta-feira, no bairro de Tira Chapéu, onde deteve, "em flagrante delito, um casal com idades de 37 e 41 anos, suspeitos de praticarem crimes de tráfico de drogas, conversão e dissimulação de bens valores".

Durante a operação, foi apreendida cocaína que, submetida a testes laboratoriais, acusaram "elevado grau de pureza, suficientes para 325 doses individuais", bem como produtos de corte, uma balança de precisão e saquetas de plástico utilizadas no acondicionamento da droga.

Foram também apreendidos uma viatura, electrodomésticos, vários telemóveis, documentos diversos e uma quantia monetária de 65 mil escudos, entre outros objectos com interesse probatório.

Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

O Tribunal da Comarca da Praia determinou a interdição de saída do país como medida de coação, devendo os arguidos aguardar os ulteriores trâmites processuais sob esta medida.