​Praia recebe formação internacional para reforçar segurança marítima e aduaneira

A cidade da Praia vai acolher, a partir de segunda-feira, dia 3, uma ação de formação dedicada ao reforço da segurança marítima e aduaneira.

De acordo com um comunicado enviado à imprensa, a iniciativa insere-se num projeto de cooperação internacional e é organizada pela Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde, através do CFPJ, em parceria com a Direção-Geral das Alfândegas de França.

O projeto tem como objetivo melhorar a recolha e a partilha de informações sobre as faixas costeiras do arquipélago, com especial atenção às embarcações de recreio e às tripulações que possam estar envolvidas em atividades de tráfico de estupefacientes.

Segundo a PJ, o principal objetivo é reforçar as capacidades da Polícia Marítima e, em segunda linha, das Alfândegas, no âmbito da recolha e tratamento de informações sobre embarcações sensíveis que chegam ao país.

A iniciativa desenvolve-se em duas vertentes: uma ação de formação e um estudo de viabilidade para a criação de um novo sistema nacional.

Durante os cinco dias de formação, ministrada por especialistas internacionais, serão abordados temas como a geoestratégia do narcotráfico, o reconhecimento de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, a implementação de um plano de recolha de informações costeiras, a análise de embarcações de interesse e técnicas de abordagem, incluindo exercícios práticos.

A formação contará com a participação de inspetores da Polícia Judiciária, da Zona-G (Segurança Costeira), da Polícia Nacional (Polícia Marítima) e da Polícia Nacional (Guarda Fiscal).

Paralelamente, será realizado um estudo de viabilidade para a adoção de um “Sistema Nacional de Autorização”, semelhante ao Regional Clearance System (RCS), atualmente em vigor nas Caraíbas, que permitirá a partilha digital de informações sobre navios e tripulações entre as ilhas, substituindo o atual registo em papel.