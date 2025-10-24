Homem detido no Aeroporto Nelson Mandela com cocaína no organismo fica em prisão preventiva

A Polícia Judiciária, através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), deteve na madrugada de terça-feira, 21 de Outubro, no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia, um cidadão estrangeiro de 36 anos, do sexo masculino, por suspeita de tráfico de droga.

De acordo com o comunicado da PJ, a detenção ocorreu quando o indivíduo desembarcava de um voo proveniente da Guiné-Bissau, transportando no interior do organismo 104 cápsulas contendo cocaína. Após os testes de despistagem e pesagem, concluiu-se que a substância apreendida totalizava 1.582,8 gramas e apresentava um elevado grau de pureza.

Além da droga, foram apreendidos 965 euros em dinheiro (equivalentes a cerca de 106.150 escudos), dois telemóveis, documentos pessoais e de viagem, bem como outros elementos considerados relevantes para a investigação.

Segundo a Polícia Judiciária, a quantidade de cocaína apreendida seria suficiente para a composição de aproximadamente 7.914 doses individuais, caso tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial e, após a audição, o Tribunal da Comarca da Praia decretou a medida de coação mais grave — prisão preventiva. O arguido permanecerá na Cadeia Central da Praia enquanto decorrem os ulteriores trâmites processuais.