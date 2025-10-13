Ministério da Saúde lamenta falecimento do médico Daniel Ceunick

O Ministério da Saúde reconheceu, o contributo de “Dany, não apenas pelo que fez, mas também pelo que representa: solidariedade, compromisso e amor à humanidade”.
“Uma referência de cooperação solidária e desinteressada que muito contribuí na melhoria dos cuidados de saúde em Cabo Verde”, enalteceu o MS.
Conforme nota de pesar do Ministério da Saúde, Daniel Ceuninck, voluntariou-se, ainda em 1974, para trabalhar como médico em Cabo Verde. Entre Maio de 1975 e 1988, exerceu como médico nas ilhas de Cabo Verde, tendo prestado serviço em Santiago, São Nicolau, Sal, Brava, Santo Antão, São Vicente e Boa Vista.
“Foi um dos pilares no combate a doenças tropicais, na formação de profissionais e na organização de serviços de saúde, ajudando a construir as bases do sistema que hoje temos. A sua presença não foi apenas profissional – foi humana, solidária e marcada por um verdadeiro espírito de missão”, enalteceu.