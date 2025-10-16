Uni-CV lança projectos de investigação de cancro e histopatologia nos PALOP

A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) inaugurou, hoje, a Plataforma INCUBATOR e o Laboratório Virtual de Histopatologia, fortalecendo investigação científica e tecnológica em saúde nos países africanos de língua portuguesa (PALOP).

O programa INCUBATOR – Caracterização Clínico-Patológica do Cancro nos PALOP é coordenado pela Uni-CV, em parceria com a Universidade Eduardo Mondlane (Faculdade de Medicina), o Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN) e o Hospital Central de Maputo (HCM).

Com foco no estudo do cancro da próstata, o projecto, tem como eixo estratégico o desenvolvimento de infraestruturas laboratoriais e a formação avançada de investigadores.

Para o Ministro da Saúde, que presidiu o ato, a inauguração representa um marco significativo para o país e para o sistema de saúde, pois traduz na prática aquilo que há muito se defende: a importância da ciência, da academia e das políticas públicas.

Sublinhou que, não é possível ter um sistema de saúde resiliente sem ciência e investigação e incentivou os jovens e estudantes a verem na Plataforma INCUBATOR um espaço de investigação e inovação.

Por sua vez, José Arlindo Barreto destacou o orgulho da Uni-CV em acolher o protejo INCUBATOR , reforçando o papel da instituição na produção e difusão do conhecimento científico e no fortalecimento da saúde pública em Cabo Verde.

Enalteceu ainda cooperação com a Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação “La Caixa”, cujo apoio considera essencial para o desenvolvimento da Universidade e do país.

Durante o evento foi, ainda, apresentado o curso de Pós-Graduação em Diagnóstico Patológico e Molecular, e a partilha de resultados científicos pela equipa do projecto.