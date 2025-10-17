País

​Festival Sete Sóis Sete Luas promove missão médica solidaria na Ribeira Grande de Santo Antão

PorAnilza Rocha,17 out 2025 9:16

Uma equipa de 9 médicos solidários da Universidade de Coimbra encontra-se, de 14 a 20 de Outubro, na Ribeira Grande, ilha de Santo Antão, para realizar mais de 200 consultas gratuitas no âmbito de uma missão de cooperação promovida pelo Festival Sete Sóis Sete Luas em parceria com a Delegacia de Saúde do município.

A informação foi avançada pelo ex-Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, que é presidente honorário do festival, que sublinha o trabalho notável que o festival tem realizado em Cabo Verde, sob a direcção de Marco Abbondanza.

A equipa médica integra um neurocirurgião, uma cardiologista, especialistas de medicina geral e familiar, saúde da mulher e medicina de trabalho.

Além da missão médica na ilha, o festival prepara, para breve, actividades culturais nas ilhas do Fogo, Brava, Maio e na Ribeira Grande de St. Antão.

