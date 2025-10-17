​MJ realiza jornadas para aproximar os cidadãos da Justiça

Realiza-se de a partir da segunda-feira, 20 a 23, a segunda edição Jornadas de Justiça, sob lema “Aproximar na Justiça dos Cidadãos”. A iniciativa do Ministério da Justiça, estruturada em quatro eixos de actividades, visa, principalmente, promover o acesso efectivo à justiça e informação jurídica.

Nesses quatro eixos de actividades estão enquadrados o Fórum Justiça e Cidadania, a Feira da Justiça e Cidadania, as sessões comunitárias e balcões móveis da Justiça e por último eixo do torneio de futsal Justiça e Cidadania masculino e feminino.

Conforme o coordenador das jornadas, Daniel Monteiro, o primeiro eixo, o Fórum Internacional Justiça e Cidadania, vai se realizar no auditor nacional entre os dias 21 a 23 da próxima semana.

Reúne especialistas nacionais e internacionais para debater temas centrais da modernização da justiça, mas também das reformas das justiças necessárias.

A feira da Justiça e Cidadania vai ter lugar nos dias 20, 21 e 22, a frente do Auditório Nacional, contando com a presença de instantes institucionais, de entidades públicas e privadas. Serão realizadas palestras temáticas, como as ligadas ao crime sexual.

O terceiro eixo, das sessões comunitárias e balcões móveis da Justiça, visa levar a Justiça directamente às comunidades, através da realização de sessões comunitárias de informação jurídica, assistência judiciária gratuita, a disponibilização de balcões móveis para vários serviços.

O último eixo, o torneio de futsal Justiça e Cidadania masculino e feminino, já está em andamento, desde o mês de Setembro e tem as finais marcadas para amanhã no pavilhão Vavá Duarte, avançou.

“Convidámos de facto toda a sociedade cabo-verdiana, instituições públicas, privadas, escolas, universidades, organizações da sociedade civil, a participar activamente nesta celebração da justiça e da cidadania”, vocifera.

Pretendem , assim, que o vento contribua para a maior visibilidade e a compreensão pública sobre o funcionamento das instituições da Justiça, produzir recomendações técnicas e legislativas e fortalecer as parcerias nacionais e internacionais.