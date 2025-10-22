Maio vai ganhar novos geradores e um sistema de baterias para reforço da energia eléctrica

A Empresa de Produção de Electricidade (EPEC) anunciou, hoje, o início do processo para aquisição e instalação de dois novos grupos geradores e um sistema de baterias destinados a reforçar a produção de energia eléctrica na ilha do Maio.

Os dois geradores contam com uma capacidade total de 1,6 MVA, e o sistema de baterias dispõe de 0,5 MW de potência e 2 MWh de armazenamento, aumentando a resiliência e flexibilidade da rede.

“Este investimento insere-se num conjunto mais amplo de projectos em curso na ilha, sendo certo que desde julho encontra-se em funcionamento um parque solar com 0,4 MW de potência, que já está a contribuir para uma produção de energia mais limpa”, comunicou a empresa .

A EPEC garantiu que estes investimentos irão reduzir a vulnerabilidade a interrupções no fornecimento de energia e criar condições mais robustas para responder ao crescimento da procura e às necessidades das comunidades locais e do tecido económico da ilha.