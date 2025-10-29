Mau tempo impede Navio Liberdade de atracar em São Nicolau

O Navio Liberdade, não conseguiu atracar, como previsto, em São Nicolau devido às condições meteoceanográficas adversas, com fortes, ventos e ondulações, informou, hoje, a CV Interilhas.

Após duas tentativas sem sucesso, a embarcação seguiu viagem para a ilha de São Vicente mantendo a proteção dos passageiros, da tripulação e da embarcação.

A CV Interilhas garantiu que os passageiros com destino a São Nicolau receberão toda a assistência necessária em São Vicente e seguirão viagem no dia 31 de outubro, conforme o modelo operacional definido.

Para a empresa a segurança é principal prioridade, assegurando que todas as decisões operacionais são tomadas com responsabilidade e prudência, visando garantir a confiança e a continuidade das ligações marítimas que servem Cabo Verde.

