​Prisão preventiva para suspeito de posse de arma e tentativa de roubo na Boavista

O Tribunal da Comarca da Boavista decretou a prisão preventiva de um homem suspeito da prática de um crime de posse de arma e de um crime de roubo na forma tentada, ocorrido num estabelecimento comercial.

De acordo com um comunicado divulgado esta sexta-feira pela Procuradoria-Geral da República, a detenção foi efetuada no dia 29 de outubro de 2025 por agentes da Polícia Nacional, que apuraram indícios fortes da prática dos referidos crimes.

“O arguido foi apresentado ao Ministério Público dentro do prazo legal e, posteriormente, submetido a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva”, lê-se.

A Procuradoria-Geral da República destaca que o suspeito já tinha incumprido medidas de coação anteriormente impostas pelo Tribunal Judicial da Comarca da Praia e fixou residência na ilha da Boa Vista, circunstâncias que terão sido determinantes para a decisão judicial.

