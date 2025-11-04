​AdS executa obras de perfuração de dois novos furos em Ribeira da Barca

A Águas de Santiago (AdS) está a executar as obras de perfuração de dois novos furos, a fim de aumentar a capacidade de captação e reforçar a segurança hídrica, em Ribeira da Barca, Santa Catarina.

A Águas de Santiago (AdS) está a executar as obras de perfuração de dois novos furos, a fim de aumentar a capacidade de captação e reforçar a segurança hídrica, em Ribeira da Barca, Santa Catarina.

Em comunicado, divulgado hoje, a empresa explicou que a interversão realiza-se no âmbito do Projeto Necessidades de Investimentos Imediatos em Água e Saneamento (NIASA).

Os trabalhos em curso compreendem a instalação de cerca de 500 metros de conduta DN200, destinada à ligação dos novos furos, otimizando a eficiência e a fiabilidade do sistema de abastecimento.

Aproveitou para informar aos consumidores que a dessalinizadora, que anteriormente se encontrava inoperacional devido a constrangimentos técnicos, retomou o seu funcionamento normal há algumas semanas.