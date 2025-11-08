Tribunal da Comarca do Sal decreta prisão preventiva a dois suspeitos de tráfico de droga

O Tribunal da Comarca do Sal decretou, esta quinta-feira, 6, prisão preventiva a dois indivíduos detidos pela Polícia Judiciária (PJ), suspeitos de tráfico de droga.

Segundo a PJ, o Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), através da sua Brigada de Investigação do Crime de Tráfico de Estupefacientes (BICTE), realizou nesta quarta-feira, 5, uma operação de combate ao tráfico de drogas na localidade de Chã de Matias, cidade dos Espargos, na ilha do Sal.

A referida operação culminou na detenção, em flagrante delito, de dois indivíduos do sexo masculino, com idades de 30 e 46 anos, ambos de nacionalidade cabo-verdiana, fortemente indiciados pela prática do crime de tráfico de droga.

A PJ indica que a operação foi efectuada no âmbito do cumprimento de um mandado de busca, revista e apreensão solicitado pelo DICS, promovido pelo Ministério Público e autorizado pelo Tribunal Judicial da Comarca do Sal. “Durante a busca, foram apreendidos elementos com relevância probatória, entre os quais 2,02 gramas de haxixe e uma balança de precisão”.

Os detidos foram presentes, nesta quinta-feira, às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal da Comarca do Sal aplicado a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

Conforme a PJ, ambos os arguidos encontram-se já sob esta medida, aguardando os ulteriores trâmites processuais.