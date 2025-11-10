Central Fotovoltaica do Palmarejo aumentará sua capacidade de produção

A Central Fotovoltaica do Palmarejo, vai ter aumentada a sua capacidade máxima de produção de 4,4 para 10 megawatts, graças ao investimento de 6,8 milhões de euros de um consórcio internacional, que contará com a colaboração da empresa portuguesa RESUL, especializada em soluções energéticas, e da Águas de Ponta Preta.

Ambientalmente estima-se que a nova central irá evitar a emissão de mais de 18 mil toneladas de CO₂ por ano, descreveu, hoje, a empresa em comunicado.

Vai permitir ainda o abastecimento de energia a mais de 20 mil habitantes, a criação de tarifas mais competitivas, assim como a melhoria dos custos de produção.

Este é o primeiro projecto financiado pelo Fundo Climático e Ambiental, aprovado pelo Parlamento de Cabo Verde em Julho de 2024, que decorre da conversão de 12,5 milhões de euros da dívida a Portugal, conforme a referida fonte.

Posteriormente, durante a VII Cimeira entre os dois países que decorreu em Janeiro deste ano, o programa de conversão de dívida foi alargado de 12,5 milhões de euros para 42,5 milhões de euros, com um horizonte até 2030.

