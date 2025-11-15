País

Mosteiros: Homem de 31 anos detido ao levantar bidão com mais de uma centena de munições provenientes dos EUA

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,15 nov 2025 16:33

​Um indivíduo de 31 anos foi detido na última sexta-feira na delegação Aduaneira dos Mosteiros, ilha do Fogo, ao tentar levantar um bidão enviado dos Estados Unidos da América que continha munições no seu interior.

Segundo informações avançadas à Inforpress por pessoas ligadas ao caso, o bidão continha cinco bolsas, cada uma com 25 munições para espingarda número quatro, totalizando 125 munições.

Nos Mosteiros não existe scanner para inspecção de encomendas, mas todas as cargas são previamente verificadas no porto de Vale dos Cavaleiros antes do envio para os Mosteiros e sempre que surge alguma suspeita, o bidão ou outros volumes são abertos para inspecção manual, o que permitiu a descoberta do material bélico.

O detido alegou que o bidão não lhe pertencia e afirmou estar apenas a fazer um favor a um amigo, que, segundo o mesmo, lhe pediu para levantar a encomenda devido a “outros afazeres”.

Após ser presente hoje, dia 15, ao Tribunal dos Mosteiros para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coacção, o homem ficou sujeito a apresentação periódica semanal na esquadra policial e proibição de se ausentar da ilha do Fogo, enquanto decorre o processo.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Mosteiros EUA Munições

Autoria:Expresso das Ilhas, Inforpress,15 nov 2025 16:33

Editado porSara Almeida  em  15 nov 2025 17:32

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.