Mosteiros: Homem de 31 anos detido ao levantar bidão com mais de uma centena de munições provenientes dos EUA

​Um indivíduo de 31 anos foi detido na última sexta-feira na delegação Aduaneira dos Mosteiros, ilha do Fogo, ao tentar levantar um bidão enviado dos Estados Unidos da América que continha munições no seu interior.

Segundo informações avançadas à Inforpress por pessoas ligadas ao caso, o bidão continha cinco bolsas, cada uma com 25 munições para espingarda número quatro, totalizando 125 munições.

Nos Mosteiros não existe scanner para inspecção de encomendas, mas todas as cargas são previamente verificadas no porto de Vale dos Cavaleiros antes do envio para os Mosteiros e sempre que surge alguma suspeita, o bidão ou outros volumes são abertos para inspecção manual, o que permitiu a descoberta do material bélico.

O detido alegou que o bidão não lhe pertencia e afirmou estar apenas a fazer um favor a um amigo, que, segundo o mesmo, lhe pediu para levantar a encomenda devido a “outros afazeres”.

Após ser presente hoje, dia 15, ao Tribunal dos Mosteiros para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coacção, o homem ficou sujeito a apresentação periódica semanal na esquadra policial e proibição de se ausentar da ilha do Fogo, enquanto decorre o processo.