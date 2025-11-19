Barragens de Principal e de Flamengos transbordam após chuvas

As barragens de Principal e de Flamengos, no concelho de São Miguel, estão a transbordar, criando expectativas positivas para a recuperação da actividade agrícola nessas ribeiras, cobertas de pedras após as cheias de 13 de Novembro.

Esta constatação foi feita, esta terça-feira, durante a visita do Presidente da República a Calheta de São Miguel, onde José Maria Neves avaliou os impactos das últimas chuvas, revela nota da Presidência.

O chefe de Estado enalteceu a pronta resposta da edilidade local que, tal como a de Tarrafal, está a dar o seu melhor para acudir e proteger as pessoas.

As visitas às presidências de Santiago Norte prosseguem. Para hoje, está prevista uma deslocação a Santa Catarina para um encontro com familiares de António Horta Varela, conhecido por “Bercídio”, de 62 anos, que morreu arrastado para o mar pela forte corrente das chuvas em Porto Formoso, Tarrafal.