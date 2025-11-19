Cabo Verde vai elaborar 18 planos municipais com apoio do Banco Mundial

O Governo vai elaborar 18 planos municipais, com apoio do Banco Mundial, para tentar ordenar o crescimento urbano nas ilhas, cujas fragilidades ficaram expostas durante as fortes chuvas deste ano.

“Com estes planos detalhados, pretende-se que os municípios possam criar as bases para um desenvolvimento urbano mais ordenado, inclusivo e resiliente, garantindo melhor qualidade de vida e promovendo o uso eficiente do solo e dos recursos”, anunciou o Instituto Nacional de Gestão do Território (INGT), em comunicado.

Os trabalhos para elaboração dos planos já estão no terreno numa iniciativa orçada em cerca de 1,6 milhões de dólares, “com empréstimo do Banco Mundial e enquadrada no âmbito da implementação do Plano Nacional de Habitação”, informou.

Segundo o INGT, uma das ações prévias para o programa de habitação resultar passa por haver planeamento urbano por parte dos municípios.

“A participação de todos neste processo é fundamental para que os planos reflitam as necessidades e propostas das comunidades”, referiu o instituto, num apelo à participação ativa de empresas e entidades municipais.

Na quinta-feira, chuvas torrenciais atingiram a ilha de Santiago, provocando um morto e vários prejuízos.

Em agosto, uma tempestade atingiu a ilha de São Vicente, provocando nove mortos e destruição generalizada.

O diretor regional da ONU-Habitat para África defendeu, durante a visita a Cabo Verde, em setembro, a revisão da planificação urbana face às alterações climáticas.

"Devemos repensar a estrutura e a planificação urbana para garantir que tudo o que fazemos obedece às normas de proteção e de antecipação às alterações climáticas", referiu Oumar Sylla, ao reafirmar o apoio ao país.

O Governo apresentou aos parceiros de desenvolvimento um plano de reconstrução das zonas afetadas para estarem preparadas para enfrentar chuva, rara no arquipélago, mas que pode ser destrutiva.