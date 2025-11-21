​Correios de Cabo Verde lançam Plataforma Digital Marketplace "Go.cv"

Os Correios de Cabo Verde lançam esta sexta-feira, 21, a Plataforma Marketplace “Go.cv”, uma solução digital que visa impulsionar o comércio electrónico nacional e promover a digitalização dos negócios em Cabo Verde.

Segundo uma nota enviada, a “Go.cv” representa um marco na transformação digital do sector empresarial cabo-verdiano.

“Aos Correios de Cabo Verde, orgulha-nos abrir caminho para uma nova era de comércio digital, apoiando empreendedores e contribuindo para o desenvolvimento económico do país”, indicou o presidente do Conselho de Administração dos Correios de Cabo Verde, Isidoro Gomes, na mesma nota.

A mesma fonte explica que a “Go.cv” é o Marketplace digital dos Correios de Cabo Verde, criado com o objectivo de facilitar a venda e compra online de produtos e serviços; apoiar PMEs e empreendedores no processo de digitalização; reduzir barreiras geográficas no acesso ao mercado; integrar o comércio digital com soluções logísticas e de entrega; e promover a inovação empresarial e novas oportunidades de negócio.

A plataforma será lançada nas instalações da Feira Internacional de Cabo Verde (FIC), na cidade da Praia. A cerimónia será presidida pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças e Ministro da Economia Digital, Olavo Correia, e contará com a presença de distintas entidades governamentais, representantes do sector empresarial, parceiros estratégicos e empreendedores.