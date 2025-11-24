​Presidente da República promulga diplomas do Governo e do Parlamento

O presidente da República, José Maria Neves, promulgou, na passada sexta-feira, 21, diplomas submetidos pelo Governo e pela Assembleia Nacional.

Do Governo, segundo uma nota da presidente da República, o Chefe de Estado aprovou o Decreto-Regulamentar que aprova os Estatutos da Fundação Cabo-verdiana de Acção Social e Escolar e o Decreto-Lei que procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 53/2021, de 6 de agosto, que aprova a Orgânica do Governo.

Já do Parlamento, o Presidente da República promulgou a Lei que concede autorização legislativa para a aprovação do Código do Processo Administrativo, um instrumento que regula, entre outras matérias, a tutela jurisdicional efectiva, as partes, os actos processuais, o valor da causa, a acção administrativa, os processos cautelares, os processos urgentes, os recursos jurisdicionais, o processo executivo e a arbitragem administrativa.