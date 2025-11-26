Delegação húngara em visita de avaliação de projecto hídrico

O Ministro da Agricultura e Ambiente recebeu hoje uma delegação da Hungria, chefiada por membros do governo de Viktor Orbán, para avaliar o projecto de dessalinização da água do mar, desenvolvido no âmbito da cooperação entre os dois países. O projecto está orçado em 42 milhões de euros.

A delegação húngara é liderada pela Secretária de Estado Adjunta para as Relações Económicas e Externas do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Comércio da Hungria, Katalin Bihari.

Gilberto Silva sublinhou que serão discutidas formas de concluir o projecto, bem como analisar as linhas da continuidade desta cooperação no domínio da água e na consolidação dos sistemas agrícolas.

O ministro reconheceu os desafios enfrentados ao longo do percurso, nomeadamente a covid-19 e a crise inflacionária, que contribuíram para encarecer um pouco o projecto. Entretanto, buscou-se formas de contornar as dificuldades, com um reforço do financiamento no valor de 7 milhões de euros.

Na agenda do dia, está marcada para esta tarde uma visita às infra-estruturas do programa de mobilização de Água para Agricultura, nomeadamente, às Estações de Dessalinização de Água em Achada Baleia (São Domingos) e Achada Ponta.

Esta visita de terreno proporcionará uma avaliação in loco dos avanços na ampliação da disponibilidade hídrica para a agricultura.