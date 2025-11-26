Megaoperação culmina com detenção de 11 suspeitos de tráfico de droga e apreensão de armas

Uma megaoperação, realizada em diversos bairros da cidade da Praia, pela Polícia Judiciária, neste sábado, 22, culminou na detenção de 11 suspeitos, fora flagrante delito, e na apreensão de armas, munições utilizada em armas de guerra, uma viatura, dinheiro, drogas e outros instrumentos.

Em nota, a PJ, explicou que operação “Gangsta”, foi realizada na sequência das recentes ocorrências criminais na capital do país, que aterrorizando a população e perturbando a ordem pública.

Os detidos, uma mulher e 10 homens, com idades compreendidas entre os 23 e 50 anos, todos reincidentes, estão fortemente indiciados por suspeita de prática de um crime de formação de quadrilha ou bando, motim, trafico de drogas de alto risco e posse ilegal de armas.

Foram apreendidas duas pistolas“ boca bedjo”, uma espingarda, uma caçadeira e duas pistolas Makavov e Firestone ambas de calibre 9mm, com respectivos carregadores, vinte e uma munições de calibre 9mm, vinte munições de 7,65mm, quinze cartuchos de 12 mm e duas munições de 50 mm.

A PJ sublinhou a gravidade da apreensão das munições de calibre 55 mm, utilizadas em armas de guerras do tipo metralhadoras, altamente perfurantes, com alcance até 6,900 metros e potencial para derrubar helicópteros e aeronaves.

Relativamente à droga, foi apreendida cocaína, com elevado grau de pureza, suficiente para 110 doses individuais, além de duas balanças de precisão e equipamentos para confecção e acondicionamento drogas.

Igualmente, foram apreendidas uma viatura Toyota, uma soqueira, sete máscaras para assaltos, um colete à prova de bala, várias armas brancas e cerca de 60 mil escudos em dinheiro.

Os detidos foram apresentados às autoridades competentes na tarde desta segunda-feira, e hoje o Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para nove dos suspeitos e apresentação periódica para os restantes dois, um homem e uma mulher.