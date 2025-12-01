Controlo de VIH-SIDA ainda enfrenta desafios no país - MS

Apesar do país ter atingido 82%, da cobertura de tratamento antirretroviral e garantir 100% de assistência para grávidas seropositivas, os desafios de controlo do VIH persistem, com apenas 58% das pessoas em tratamento de carga viral suprimida e cerca de 18% permanecem fora do radar clínico, advertiu hoje o Ministro da Saúde.

Jorge Figuredo, falava durante ato central que marcou o Dia Mundial de Luta Contra VIH-SIDA, assinalado hoje sob o lema Eliminar as barreiras, transformar a resposta à SIDA”.

O Ministro sublinhou que apesar de ter havido um retrocesso nesta luta a nível mundial com corte de financiamento internacional que atingem entre 30 e 40% em alguns instrumentos multilaterais, Cabo Verde manteve e reforçou o seu programa de prevenção, diagnóstico e tratamento na resposta nacional ao VIH.

“Cabo Verde se distingue pela sua resiliência. O Relatório de Atividades do CCS-SIDA 2024 mostra-nos um país e um sistema de saúde resiliente e que não desiste perante o flagelo do VIH-SIDA”, argumentou.

De acordo com o titular da pasta da saúde, a cobertura nacional de tratamento antirretroviral atingiu 82%, o país realizou mais de 40 mil testes de VIH no último ano, alcançou 7.200 pessoas-chave com apoio direto, 3.100 pessoas diagnosticadas estão em tratamento antirretroviral.

Acrescentou ainda que é garantida 100% de cobertura de Terapia Antirretroviral para grávidas seropositivas, consolidando a interrupção da transmissão mãe-filho, mais de 98% das grávidas têm acesso ao teste duo, para despistagem do VIH e sífilis e faz-se seguimento das crianças seropositivas no serviço de Pediatria até 15 anos.

Indicadores que para o Ministro da Saúde demonstram ainda o compromisso de alcançar a certificação de Cabo Verde como um país livre da transmissão vertical do VIH, bem como para a eliminação do SIDA até 2030.

“É o momento de reconhecer com justiça e gratidão a força inestimável e silenciosa das nossas comunidades que, todos os dias, ano após ano, no meio de adversidades, sustentam esta resposta nos bairros, nas organizações e nos serviços de saúde” reconheceu.