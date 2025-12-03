​Prisão preventiva para dois indivíduos suspeitos de vários crimes na Cidade da Praia

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva a dois indivíduos e apresentação periódica às autoridades policiais para um arguido, ambos suspeitos de vários casos de criminalidade ocorridos na Cidade da Praia.

A Polícia Judiciária (PJ) informou esta quarta-feira, 03, que, na sequência das diligências de investigação desencadeadas relactivamente a vários casos de criminalidade ocorridos na Cidade da Praia, deteve três indivíduos identificados.

Segundo a PJ, as diligências realizadas no terreno pela Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP) resultaram na detenção, fora de flagrante delito, no dia 27 de Novembro, de dois indivíduos do sexo masculino, com 17 e 19 anos, naturais do concelho da Praia, sendo um residente em Achada Grande Frente e outro na mesma zona, na localidade conhecida como “Matadouro”.

De acordo com as investigações desta polícia, os detidos estão fortemente indiciados pela prática dos crimes de homicídio na forma tentada, crimes relacionados com armas e crimes de bando e quadrilha, sendo ambos integrantes de um grupo criminoso denominado “Casa Nova”.

“Presentes as autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, o Tribunal da Comarca da Praia decretou a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva para o arguido de 17 anos, e apresentação periódica às autoridades policiais para o arguido de 19 anos”, avisa.

A PJ confirma ainda que esta mesma secção realizou, no dia 4 de Novembro, diligências com o apoio da Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC) da Polícia Nacional, que resultaram na detenção, fora de flagrante delito, de um indivíduo do sexo masculino, de 20 anos, também natural da Praia e residente em Achada Limpo.

A mesma fonte indica que o visado é indiciado pela prática de vários crimes violentos na Cidade da Praia, nomeadamente crimes de roubo com violência sobre pessoas, agressão sexual e detenção de armas brancas e de fogo.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal da Comarca da Praia decretado a medida de coação de prisão preventiva.

A PJ frisa que os arguidos aguardam, sob as medidas aplicadas, os ulteriores trâmites processuais e que as investigações prosseguem.