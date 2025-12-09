Ministério Saúde prepara implementação de unidade para tratamento do descolamento da retina

O Ministério da Saúde, garantiu, esta segunda-feira, que está a trabalhar a fim de implementar uma unidade de tratamento para o descolamento da retina, com objectivo de reduzir a cegueira evitável, melhorar a cooperação clínica estruturada e sustentável, reduzir os caso, tempos de espera e custos de evacuação.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, em nota, os últimos anos a situação oftalmológica de descolamento de retina, tem sido uma preocupação crescente, devido a risco elevado de provocar cegueira nos pacientes acometidos e pela ausência no país de especialistas com formação na área de Retinologia Cirúrgica, sendo que a maioria dos casos são evacuados.

Neste contexto o Ministro da saúde, Jorge Figueiredo, realizou um encontro com as autoridades portuguesas, para tratar de uma resposta estrutural a esta situação.

Para além da criação de condições de implementação de uma unidade de retina, a ideia passa da por garantir a formação especializada dos profissionais cabo-verdianos , bem como na criação de uma Via Verde CV–PT nesta área de Oftalmologia, especialmente para o problema de descolamento de retina.

O objetivo é criar um canal directo e rápido para urgências retinianas, tendo equipa médica de ambos os países e as condições para darem uma resposta de emergência que se espera nestes casos.