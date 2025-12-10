São Nicolau: Ribeira Brava pede apoio do Governo ante “situação preocupante” depois das chuvas

​O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava afirmou hoje que as chuvas do dia 05 de Dezembro causaram “avultados danos” nas zonas de Pico Agudo e Covoada e apelou ao apoio do Governo.

Em declarações à Inforpress, Nilton Monteiro explicou que, embora a chuva tenha atingido todas as zonas do município da Ribeira Brava e São Nicolau com “muita intensidade”, Pico Agudo e Covoada foram as localidades onde foram verificados os maiores estragos.

Em Pico Agudo, conforme afirmou, a estrada construída há poucos anos, através de uma parceria entre a comunidade local, emigrantes, empresários da localidade e as câmaras municipais da ilha, foi “praticamente destruída na sua totalidade”.

“A força da água foi tão forte que levou completamente a estrada. Quase já não há vestígios da via, o que significa que o acesso de viaturas para a zona alta de Pico Agudo é hoje inexistente”, lamentou.

Nilton Monteiro alertou, contudo, que a situação é ainda mais grave em relação à localidade de Covoada, onde o único acesso, feito apenas a pé ou por animais, ficou totalmente cortado, deixando a população

“completamente isolada”.

O autarca disse tentou chegar até a localidade e não foi possível, mas revelou ter recebido vídeos e fotografias enviados pelos moradores que confirmam um “cenário muito difícil”, com a queda de pedregulhos e o registo de “perdas materiais significativas”, principalmente em propriedades agrícolas.

O presidente ressaltou ainda os impactos económicos, sobretudo tendo em conta que Covoada integra um trajeto turístico muito procurado, principalmente nessa época alta, e com o acesso cortado a “economia local fica ainda mais fragilizada”.

Face à dimensão dos danos, o autarca considera impossível à Câmara Municipal da Ribeira Brava repor a normalidade sem o apoio de outras entidades nomeadamente o Governo, pelo que sublinhou que já entrou em contacto com o ministro Paulo Rocha [Administração Interna], solicitando apoio.

“Não temos os meios para repor a normalidade, pelo que apelamos ao Governo que envie uma equipa para observar os danos para que o mais breve possível possamos repor o acesso às duas localidades”, apelou.

Questionado sobre a resposta do Governo, Nilton Monteiro adiantou que ainda não recebeu uma posição definitiva, mas espera que, dada a gravidade da situação, uma equipa seja enviada “com urgência” para o terreno.

Garantiu ainda que a câmara mantém contacto permanente com a população de Covoada, garantindo acompanhamento e monitorização da situação, enquanto aguarda apoio institucional para iniciar os trabalhos de reabilitação dos acessos.