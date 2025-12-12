País

Santo Antão: Corda ganha Centro de Dia para Idosos e Unidade de Valorização Agrícola

PorLourdes Fortes, Rádio Morabeza,12 dez 2025 14:20

A Comunidade de Corda, em Santo Antão, contará a partir deste sábado com um Centro de Dia para Idosos e uma unidade de valorização agrícola. Os dois equipamentos comunitários serão inaugurados numa cerimónia presidida pelo ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire.

Maria do Rosário Gomes, presidente da Associação Comunitária Ponta d’Cinta, destaca a importância do Centro de Dia para o reforço do cuidado e bem-estar das pessoas idosas no Planalto Leste.

“Será um centro que não só vai oferecer refeições quentes aos nossos idosos e a pessoas com deficiência, mas também um espaço de partilha, de realização de actividades recreativas para os idosos e outras iniciativas visando o seu bem-estar. É um equipamento capaz de acolher 30 pessoas e encontra-se totalmente equipado. Fizemos um levantamento de todos os idosos e seleccionámos os casos mais prioritários, conscientes de que cada família cuida do seu idoso, mas estamos presentes para reforçar esse apoio e ajudar sempre que necessário”, indica.

O Centro de Dia para Idosos de Corda enquadra-se no Programa de Subvenção Financeira aos Equipamentos de Cuidados e Pré-Escolar Geridos por Associações de Carácter Social/2025, promovido pelo Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social.

Já o Centro de Valorização Agrícola foi desenvolvido no âmbito do projecto Lidera Rural, financiado pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) e promovido pelo CERAI e pela Associação Amigos da Natureza.

A presidente da Associação Comunitária Ponta d’Cinta, parceira local, reforça que o projecto vai contribuir para melhorar a comercialização e valorização dos produtos locais.

“Vai permitir-nos unificar o preço e, com todo o cuidado na recolha, selecção e manuseio, criar valor, garantindo que o agricultor sairá a ganhar. O produto estará devidamente rotulado e, sendo um produto local, quando chegar um turista à nossa comunidade, podemos apresentá-lo na nossa esplanada, oferecendo sabores locais através de diferentes produtos, como licores, compotas, doces, entre outros”, refere.

A Unidade de Valorização dará prioridade à transformação de frutas, como maçãs e marmelos, e de outras culturas locais, como feijão e ervilha. Já a esplanada "Sabores de Corda", idealizada pela comunidade, terá como missão aproveitar o potencial turístico da região, valorizando sabores e saberes locais.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Corda Centro de Dia para Idosos Unidade de Valorização Agrícola Associação Comunitária Ponta d’Cinta Maria do Rosário Gomes presidente da Associação Sabores de Corda

Autoria:Lourdes Fortes, Rádio Morabeza,12 dez 2025 14:20

Editado porAndre Amaral  em  12 dez 2025 15:02

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.