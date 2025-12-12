Santo Antão: Corda ganha Centro de Dia para Idosos e Unidade de Valorização Agrícola

A Comunidade de Corda, em Santo Antão, contará a partir deste sábado com um Centro de Dia para Idosos e uma unidade de valorização agrícola. Os dois equipamentos comunitários serão inaugurados numa cerimónia presidida pelo ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire.

Maria do Rosário Gomes, presidente da Associação Comunitária Ponta d’Cinta, destaca a importância do Centro de Dia para o reforço do cuidado e bem-estar das pessoas idosas no Planalto Leste.

“Será um centro que não só vai oferecer refeições quentes aos nossos idosos e a pessoas com deficiência, mas também um espaço de partilha, de realização de actividades recreativas para os idosos e outras iniciativas visando o seu bem-estar. É um equipamento capaz de acolher 30 pessoas e encontra-se totalmente equipado. Fizemos um levantamento de todos os idosos e seleccionámos os casos mais prioritários, conscientes de que cada família cuida do seu idoso, mas estamos presentes para reforçar esse apoio e ajudar sempre que necessário”, indica.

O Centro de Dia para Idosos de Corda enquadra-se no Programa de Subvenção Financeira aos Equipamentos de Cuidados e Pré-Escolar Geridos por Associações de Carácter Social/2025, promovido pelo Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social.

Já o Centro de Valorização Agrícola foi desenvolvido no âmbito do projecto Lidera Rural, financiado pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) e promovido pelo CERAI e pela Associação Amigos da Natureza.

A presidente da Associação Comunitária Ponta d’Cinta, parceira local, reforça que o projecto vai contribuir para melhorar a comercialização e valorização dos produtos locais.

“Vai permitir-nos unificar o preço e, com todo o cuidado na recolha, selecção e manuseio, criar valor, garantindo que o agricultor sairá a ganhar. O produto estará devidamente rotulado e, sendo um produto local, quando chegar um turista à nossa comunidade, podemos apresentá-lo na nossa esplanada, oferecendo sabores locais através de diferentes produtos, como licores, compotas, doces, entre outros”, refere.

A Unidade de Valorização dará prioridade à transformação de frutas, como maçãs e marmelos, e de outras culturas locais, como feijão e ervilha. Já a esplanada "Sabores de Corda", idealizada pela comunidade, terá como missão aproveitar o potencial turístico da região, valorizando sabores e saberes locais.