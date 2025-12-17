Japão financia construção de Centro de formação para mulheres vítimas de VBG

O Governo do Japão disponibilizou, através de um acordo se subvenção, um financiamento de aproximadamente 6,72 milhões de escudos, para construção de um centro de Formação Profissional, que vai permitir formar anualmente 450 mulheres vítimas de Violência Baseada no Género (VBG), em diversas áreas.

O acordo, foi assinado entre o Embaixador do Japão em Cabo Verde, AKAMATSU Takeshi, e Presidente do Conselho de Administração da Associação Cabo-Verdiana de Combate à Violência de Género (ACLCVBG), Vicenta Fernandes.

A construção deste centro, em Terra Branca, proporcionará à ACLCVBG instalações próprias, garantindo assim uma gestão mais estável das suas atividades, tendo em conta, também, que por ano recusa cerca de 150 mulheres vítimas por falta de espaço.

O Embaixador do Japão em Cabo Verde, AKAMATSU Takeshi, mostrou-se convicto de que a poupança feita com o aluguer será utilizada para oferecer formação prática, contribuindo para a reintegração social das mulheres.

Para AKAMATSU Takeshiapoiar as mulheres para que se libertem do medo da violência e se tornem autossuficientes é fundamental para a "segurança humana" defendida pela diplomacia japonesa.

Frisou ainda que a iniciativa, simboliza, os compromissos assumidos na TICAD 9em Agosto passado, em Yokohama. Nesse evento, o Japão e os países africanos reafirmaram a importância da segurança humana, e destacaram o empoderamento das mulheres e a promoção da agenda "Mulheres, Paz e Segurança (MPS)" como elementos-chave para a construção de uma sociedade resiliente.

Vicenta Fernandes, Presidente da ACLCVBG, atribuiu um significado especial da construção da infraestrutura, uma vez que assegurou que um espaço vítimas poderão encontrar apoio psicológico, orientação jurídica, formação profissional e práticas de autocuidado.

Mais do que um edifício, no seu entender, este centro representa um comprometimento coletivo com a justiça social, equidade de género e com a construção de uma sociedade mais segura, mais justa e mais humana.

“Neste mês de dezembro, em que celebramos a solidariedade e a renovação da esperança, esta assinatura é, sem dúvida, uma prenda de valor incalculável para todas as mulheres e famílias que enfrentam o flagelo da violência”, reconheceu a Presidente da ACLCVBG.