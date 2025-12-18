Japão entrega equipamentos de telemedicina avaliados em 240 milhões de escudos ao Ministério da Saúde

O Governo do Japão vai entregar hoje ao Ministério da Saúde equipamentos de telemedicina, no âmbito da cooperação bilateral entre os dois países, no quadro do projecto “Reestruturação do Serviço Nacional de Telemedicina”, financiado em 240.000.000$00.

Segundo comunicou o Ministério da Saúde, o acto vai ser presidido pelo Embaixador do Japão em Dakar, Akamatsu Takeshi, em representação do Governo japonês, e pelo Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, em representação do Governo de Cabo Verde.

No âmbito deste projecto, apresentado por Cabo Verde ao Japão em 2021, serão entregues 24 aparelhos/carros de telemedicina, 24 equipamentos de videoconferência e dois microscópios digitais, destinados ao reforço e modernização do programa nacional de telemedicina.

Conforme o Ministério da Saúde, o projecto encontra-se já na sua fase final de implementação e visa a modernização do sistema de telemedicina, bem como a sua integração no Sistema de Informação Sanitária.

A instalação dos equipamentos está em curso, permitindo que todos os 22 municípios do país passem a dispor de, pelo menos, uma estrutura de saúde completamente equipada com tecnologia de telemedicina incluindo a instalação de 24 equipamentos de videoconferência, possibilitando a comunicação e a troca de experiências, em tempo real, entre as diferentes estruturas de saúde, tanto a nível interno como externo.

O projecto contempla ainda a instalação de dois microscópios digitais nos dois hospitais centrais do país, destinados à digitalização de todos os processos e lâminas dos serviços de Anatomia Patológica.

Em termos práticos, o Ministério da Saúde espera que esta iniciativa permita a conexão de todos os centros de saúde através da telemedicina, um melhor acesso aos cuidados de saúde especializados, a melhoria contínua da formação dos profissionais de saúde, a redução das evacuações internas para consultas de especialidade e o reforço da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

