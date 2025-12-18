Japão entrega equipamentos de telemedicina avaliados em 240 milhões de escudos ao Ministério da Saúde

Segundo comunicou o Ministério da Saúde, o acto vai ser presidido pelo Embaixador do Japão em Dakar, Akamatsu Takeshi, em representação do Governo japonês, e pelo Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, em representação do Governo de Cabo Verde.
No âmbito deste projecto, apresentado por Cabo Verde ao Japão em 2021, serão entregues 24 aparelhos/carros de telemedicina, 24 equipamentos de videoconferência e dois microscópios digitais, destinados ao reforço e modernização do programa nacional de telemedicina.
Conforme o Ministério da Saúde, o projecto encontra-se já na sua fase final de implementação e visa a modernização do sistema de telemedicina, bem como a sua integração no Sistema de Informação Sanitária.
A instalação dos equipamentos está em curso, permitindo que todos os 22 municípios do país passem a dispor de, pelo menos, uma estrutura de saúde completamente equipada com tecnologia de telemedicina incluindo a instalação de 24 equipamentos de videoconferência, possibilitando a comunicação e a troca de experiências, em tempo real, entre as diferentes estruturas de saúde, tanto a nível interno como externo.
O projecto contempla ainda a instalação de dois microscópios digitais nos dois hospitais centrais do país, destinados à digitalização de todos os processos e lâminas dos serviços de Anatomia Patológica.
Em termos práticos, o Ministério da Saúde espera que esta iniciativa permita a conexão de todos os centros de saúde através da telemedicina, um melhor acesso aos cuidados de saúde especializados, a melhoria contínua da formação dos profissionais de saúde, a redução das evacuações internas para consultas de especialidade e o reforço da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
