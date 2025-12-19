Japão doa 24 aparelhos de telemedicina aos hospitais e delegacias do país

A Embaixada do Japão em Cabo Verde doou cerca de 24 aparelhos de telemedicina, já distribuídos por todas as delegacias de saúde e pelos hospitais centrais e regionais. As máquinas possuem instrumentos robóticos que permitem melhorar a visão do médico e efectuar consultas à distância.

O ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, enfatizou a importância da telemedicina, sublinhando que se trata de uma nova tecnologia, enquadrada na estratégia de inovação no país. Segundo o governante, a aposta passa por digitalizar o sistema nacional de saúde.

“O paciente passa a ser identificado através de um único código e poderá escolher um ou outro médico para fazer a consulta. Esse código inclui a sua história clínica, e assim o médico tem acesso a todo o processo do doente”, explicou.

No caso de se estabelecerem protocolos internacionais, o Hospital Central da Praia, por exemplo, poderá contactar um homólogo parceiro que ofereça tratamentos que ainda não existem no país. Isso vai permitir que os pacientes tenham acesso a consultas médicas especializadas sem que se desloquem e gastem os seus recursos financeiros.

A nível nacional, o projecto de telemedicina vai permitir ainda, através da implantação da receita electrónica, saber quais medicamentos estão disponíveis em cada farmácia, facilitando a aquisição sem qualquer alteração do receituário.

“A toque de um dedo”, estarão disponíveis informações sobre as quantidades de cirurgias realizadas em Cabo Verde, essenciais para decisões estratégicas de políticas muito mais bem fundamentadas.

Conforme o ministro, o Japão também está aberto a alargar a cooperação na área, no sentido de aprofundar a formação especializada no país, bem como avançar no sector das evacuações internas.