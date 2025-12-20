Projecto “Joga e descobre” vence 4.ª edição do Bootcamp Comunidade 365 na Praia

O projecto “Joga e descobre”, da Associação Comunitária de Achada Eugénio Lima, venceu hoje a quarta edição do Bootcamp Comunidade 365, na cidade da Praia, uma iniciativa que visa potenciar o desporto como ferramenta de desenvolvimento social.

O projecto vencedor, apresentado por Ricardina da Veiga e Estevão Correia, foca-se na dinamização do sector desportivo na comunidade de Eugénio Lima, pretendendo aliar a prática física ao desenvolvimento do turismo local.

Em declarações à comunicação social, Ricardina da Veiga expressou "enorme satisfação" pela vitória de um projecto que se encontra ainda em fase embrionária, mas que visa dar "mais atenção" aos talentos da zona.

"Com este projecto queremos fazer intercâmbios, atraindo equipas e voluntários internacionais, reorganizar clubes, equipas e escolas desportivas, o que vai desde a capacitação e acompanhamento até à aquisição de mais equipamentos", explicou, apontando agora para a fase de consolidação da ideia.

O segundo lugar do concurso foi atribuído a Elisângela Varela, com o projecto "Morabeza tours", da Associação Cultural e Desportiva Maracanã, enquanto o terceiro lugar foi entregue a Edmilson Varela, que apresentou a iniciativa "Boccia para todos", da Associação Acarinhar.

De acordo com a organização, esta edição na capital cabo-verdiana contou com a participação de 17 jovens e a apresentação de oito projectos, após uma "semana intensa" de formação e desenvolvimento de ideias de negócio e impacto social.

O Bootcamp Comunidade 365 é um programa de certificação para clubes e associações, financiado pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) e implementado pela empresa WeCare.

O objectivo central é apoiar entidades que utilizam o desporto como instrumento de capacitação e apoio às comunidades onde se inserem.

A próxima fase do concurso será um “acelerador de ideias”, previsto para Março de 2026, na Praia, com a participação de jovens seleccionados nas etapas de São Vicente, Boa Vista, Santa Cruz e Praia.