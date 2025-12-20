Voo charter proveniente de Providence chega a Cabo Verde com cerca de 100 passageiros

Voo charter de Providence, Estados Unidos, chegou esta sexta-feira a Cabo Verde com cerca de 100 passageiros, reforçando a conectividade aérea entre o país e a diáspora cabo-verdiana residente nos Estados Unidos da América.

A operação foi promovida pela agência ProTour, que opera sob a marca Gated World (GTW), com vista a reforçar a conectividade aérea entre o país e a diáspora cabo-verdiana.

Em declarações à Inforpress, o responsável da ProTour/GTW, Edilson Semedo, explicou que a iniciativa surge como resposta às limitações da oferta regular de ligações aéreas, sobretudo num período de elevada procura associado à quadra festiva.

“Trata-se de uma operação ambiciosa e financeiramente exigente, mas necessária, porque permite reabrir uma ligação que esteve durante muito tempo condicionada do lado do Atlântico Norte”, afirmou, acrescentando que o balanço da primeira viagem é positivo.

Segundo o promotor, a operação inspira-se no papel histórico de Cabo Verde como plataforma de ligação entre os dois lados do Atlântico e responde a uma procura antiga da comunidade cabo-verdiana residente nos Estados Unidos, em particular de pessoas idosas e com mobilidade reduzida, para quem as escalas longas constituem um constrangimento.

“Só o facto de conseguirmos trazer pessoas que não vinham a Cabo Verde há 10 ou 20 anos, devido às dificuldades associadas às escalas, já é extremamente gratificante”, sublinhou Semedo, indicando que a continuidade da operação dependerá de uma avaliação do impacto financeiro.

Para além da componente operacional, o voo ficou igualmente marcado pela realização, a bordo, de uma conversa aberta sobre “Oportunidades de Investimento em Cabo Verde”, com a participação de representantes da Cabo Verde TradeInvest, da Bolsa de Valores de Cabo Verde, da Direção-Geral da Economia Aérea (DGEA) e do Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV).

Entre os passageiros, Zilka Paiva classificou a iniciativa como “um momento histórico e emocionante”, sublinhando a importância da ligação directa entre os Estados Unidos e Cabo Verde, não apenas para fins turísticos, mas também para o reforço da relação da diáspora com o país, enquanto potenciais investidores.

No mesmo sentido, Sílvio Ferreira fez um balanço positivo da viagem, evidenciando as vantagens do voo direto, sobretudo para pessoas idosas, referindo o caso da sua avó, de 90 anos, para quem a ligação sem escalas reduz significativamente o cansaço associado às longas viagens.

Segundo afirmou, a operação facilita igualmente a mobilidade de grupos e famílias, tornando o regresso a Cabo Verde mais confortável e acessível.

Já Maria Ferreira, residente nos Estados Unidos há mais de 15 anos, realçou o impacto emocional da ligação directa, considerando que a operação aproxima a diáspora do país de origem.

“Esta operação aproxima-nos mais de Cabo Verde e torna as viagens muito menos cansativas”, afirmou.

A operação charter Providence–Praia enquadra-se nos esforços de reforço da conectividade aérea entre Cabo Verde e os Estados Unidos, contribuindo para maior acessibilidade, mobilidade e aproximação entre o país e a sua diáspora, num contexto de procura acrescida nesta época do ano.