Ministro do Mar promete reassentamento da areia acumulada na praia de Bixi Rotxa

O ministro do Mar, Jorge Santos, garantiu este sábado que a areia acumulada na praia de Bixi Rotxa, resultante do processo de desassoreamento do porto do Maio, será reassentada numa área próxima à infraestrutura portuária.

Segundo o governante, os estudos ambientais realizados apontam que uma zona nas imediações do porto é o local mais adequado para o reassentamento da areia acumulada, por reunir melhores condições técnicas e ambientais.

“Vamos proceder ao reassentamento da areia numa área contígua ao porto, que necessita desse material. Esta decisão está alinhada com o Ministério do Ambiente, com os parceiros ambientalistas e em concordância com a Câmara Municipal”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de a areia ser distribuída por outras praias da ilha, como as da Calheta, conforme reivindicações de pescadores, Jorge Santos admitiu essa hipótese, mas esclareceu que a decisão dependerá da realização de estudos de impacto ambiental.

Os trabalhos de desassoreamento da rampa metálica do porto do Maio foram concluídos em setembro, após um prolongado processo de dragagem iniciado em Março de 2024, que suscitou preocupações por parte de associações ambientalistas e da Associação dos Pescadores da ilha.

A dragagem resultou na acumulação de grandes quantidades de areia na praia de Bixi Rotxa, situação que tem gerado inquietação entre os maienses, devido à alteração da paisagem e ao risco de o material regressar ao mar.