Natal em Segurança: Praia recebe campanha de sensibilização rodoviária

Mais uma campanha de sensibilização, será realizada dia 24, em bairros da cidade da Praia, para reforço da segurança rodoviária e sensibilização sobre a importância do cumprimento das normas de trânsito, desta vez enquadrada no período festivo do Natal. A informação foi avançada, hoje, pelo Ministério da Administração Interna.

A operação Stop, é promovida pelo Ministério da Administração Interna, através da Direção-Geral dos Transportes Rodoviários (DGTR) em parceria com a Polícia Nacional e a Agência de entretenimento Sigui Sabura.

Conforme justifica, em comunicado, a referida fonte, a época do Natal é caraterizado por uma maior afluência de tráfego rodoviário, aumento de consumo de bebidas alcoólicas, maior circulação de cidadãos emigrantes que regressam ao País para celebrar com as famílias, bem como do público em geral.

Pretende-se, neste sentido, reforçar a consciencialização dos cidadãos sobre a importância para uma condução prudente e responsável, contribuindo para redução de acidentes rodoviários e para a prevenção de vidas humanas durante a quadra festiva.

A Operação Stop/Sensibilização, decorrerá nos seguintes pontos da cidade da Praia:

- Praia Shopping;

- Avenida Cidade de Lisboa, junto à Shell;

- Avenida Cidade de Lisboa, Capelinha;

- Paiol, frente ao Templo Maior;

- Tira Chapéu, junto à Korpore

- Plateau (ponto a definir considerando a grande afluência do trânsito)